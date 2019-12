si mantiene in testa alla classifica italiana venerdì, raccogliendo altri 377mila euro nel suo secondo giorno di sfruttamento. Il film disale così a 677mila euro in due giorni, e dovrebbe tenere banco per tutto il weekend.

Seconda posizione per L’Immortale, che incassa altri 225mila euro con la seconda media per sala (vicinissima alla prima) e un totale ora di 4.2 milioni di euro. Terzo posto per Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, con 212mila euro e un totale di 13.6 milioni di euro.

Al quarto posto Cena con Delitto incassa 155mila euro, portandosi così a 1.7 milioni complessivi, mentre chiude la top five Un giorno di pioggia a New York, che incassa 54mila euro e sale a 2.6 milioni di euro.

L’altra nuova uscita del weekend, Che fine ha fatto Bernadette?, incassa 23mila euro e sale a 36mila euro in due giorni.

