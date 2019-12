Il 2019 è stato un anno ricco di grandi pellicole al cinema, ma è venuto il momento di guardare al 2020 e così tra i primi a stilare classifiche dei film più attesi c’è IMDb, il database cinematografico più grande al mondo.

Il sito ha pubblicato una classifica basata sulla popolarità dei film ad oggi, utilizzando dati accumulati da IMDbPro tra visualizzazioni delle pagine e interazioni degli utenti.

Ecco quindi la top-ten dal primo al decimo con la data d’uscita italiana:

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (6 febbraio) Sonic (13 febbraio) Top Gun: Maverick (estate) No Time to Die (8 aprile) Black Widow (22 aprile) Mulan (25 marzo) Wonder Woman 1984 (4 giugno) Dune (17 dicembre) The King’s Man (13 febbraio) Fast & Furious 9 (21 maggio)

Ovviamente la maggior parte di questi film appartiene al primo semestre, proprio perché viene calcolata la popolarità e la promozione di molti film della seconda metà del semestre non è ancora iniziata: basti pensare a Tenet di Christopher Nolan, in arrivo in estate, o Gli Eterni, in uscita a novembre.

Quale tra i dieci film evidenziati da IMDb attendete di più? Ditecelo nei commenti!