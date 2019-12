Sono disponibili le stime del primo giorno intero di sfruttamento di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker negli Stati Uniti, e gli incassi sembrano propendere verso la fascia alta delle previsioni iniziali. Il film di JJ Abrams ha incassato infatti 90.2 milioni di dollari venerdì (il dato include i 40 milioni delle anteprime di giovedì), che dovrebbero tradursi in oltre 190 milioni di dollari nel weekend: il terzo miglior esordio di sempre per il mese di dicembre e il terzo miglior weekend per la Lucasfilm dopo l’acquisizione da parte della Disney. Il punteggio CinemaScore B+ denota un’accoglienza del pubblico meno positiva dei film precedenti, ma non sembra debba intaccare molto la performance al botteghino – o ameno, lo si noterà forse nel lungo termine.

Tra le altre nuove uscite, si conferma il disastro annunciato di Cats, che dopo essere stato accolto malamente dalla critica debutta al quarto posto con 2.6 milioni di dollari: nei tre giorni probabilmente non supererà nemmeno gli 8 milioni di dollari, contro un budget di oltre 95 milioni di dollari. Il CinemaScore è impietoso, con un C+.

Debutto sotto tono anche per Bombshell, la cui espansione raccoglie 1.8 milioni di dollari per un weekend previsto sotto i sei milioni.

