Billy Dee Williams è tornato sulla cresta dell’onda grazie alla sua comparsa in sala nuovamente nei panni di Lando Calrissian in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, film attualmente nelle sale. Di recente abbiamo scoperto che Williams ha un punto in comune con Dwayne “The Rock” Johnson, ovvero il personal trainer.

Anche in virtù di questo bizzarro collegamento Williams ha voluto far sapere a The Rock via Instagram che durante un volo ha potuto vedere Fast & Furious – Hobbs & Shaw, e che il film lo ha molto divertito.

Ecco il poste dell’attore:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

