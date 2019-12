Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Comicbook ha messo le mani su una copia del volume di approfondimento Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary, che contiene una cronologia aggiornata degli eventi dopo quanto raccontato da

La nuova cronologia, che prima usava le locuzioni BBY e ABY (prima e dopo la battaglia di Yavin) per scandire la datazione temporale, fa adesso riferimento non più alla distruzione della prima Morte Nera in Una nuova Speranza, ma all’incidente della base Starkiller usando invece la locuzione BSI; si tratta del momento in cui il Primo Ordine distrugge il Sistema Hosnian in Il risveglio della Forza.

Scopriamo allora che il figlio di Han e Leia – Ben – è nato su Chandrila, la base del Senato Galattico della Nuova Repubblica, nel 29 BSI. 10 anni dopo, nell’anno della nascita di Rey, Luke inizia ad addestrare Ben. Nel 12 BSI Rey viene abbandonata su Jakku e Luke comincia ad analizzare le tracce che puntano a Exegol, il mondo nascosto dei Sith. 13 anni dopo, Rey segue quelle tracce che la conducono a un confronto con Palpatine.

Nel 6 BSI, il tempio Jedi di Luke viene distrutto, Ben Solo cede al Lato Oscuro e i suoi genitori si separano. Nello stesso anno Leia viene allontana dall’ambiente politico della Nuova Repubblica a causa di uno scandalo e decide di mettersi a capo di un gruppo paramilitare: la Resistenza (lo scandalo, menzionato nel romanzo Star Wars: Bloodline, è relativo alla scoperta che la donna è figlia di Darth Vader) Nel 5 BSI, alcune forze si separano dalla Nuova Repubblica e alcune di queste formano il Primo Ordine. Nello stesso anno, Leia inizia la ricerca del suo fratello scomparso, andato in esilio su Ahch-To, dimora del primo tempio Jedi.

Gli eventi che si svolgono dopo l’incidente della Starkiller sono noti come “ASI” e coprono anche, ovviamente, quanto accaduto in Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker.

Qui trovate una lista in lingua originale con ulteriori eventi (anche se datati con il vecchio sistema).

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

