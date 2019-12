Come da tradizione, il cinema italiano balza in testa alla classifica nel giorno di Natale, e così il 25 dicembredi Ficarra & Picone è tornato al primo posto incassando 1.1 milioni di euro, per un totale di 7.9 milioni di euro (ora è il maggiore incasso italiano del 2019). Un anno fa era toccato adcon 1.3 milioni di euro, mentre due anni faaveva battutocon 963mila euro.

Rimane al secondo posto Pinocchio, che incassa 1.1 milioni di euro (risultato quasi in pari con Il Primo Natale) e sale a 4.6 milioni di euro. Debutta al terzo posto Jumanji: The Next Level, con quasi 1.1 milioni di euro (è quindi un podio con distanze di poche decine di migliaia di euro) e soprattutto la miglior media della classifica: il film precedente era uscito a Capodanno 2018 incassando 1.2 milioni di euro.

Scende al quarto posto Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, con 624mila euro e un totale di 7.1 milioni di euro. A Natale 2017 Gli Ultimi Jedi raccoglieva 703mila euro.

Rimane al quinto posto La Dea Fortuna, con 437mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro, mentre al sesto posto Last Christmas incassa 227mila euro e sale a un milione di euro. Settima posizione per Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, con 152mila euro e un totale di 16.5 milioni di euro, mentre all’ottavo posto Cena con Delitto – Knives Out incassa 123mila euro e sale a 3.5 milioni di euro. Nona posizione per Spie sotto copertura, che debutta con 63mila euro. Chiude la top-ten L’Immortale, con 47mila euro e 5.7 milioni complessivi.

