In una recente intervista con Revolver, Trent Reznor ha parlato della composizione della colonna sonora di Bird Box con Sandra Bullock definendo tutta l’esperienza un “fottuto spreco di tempo”.

Il film Netflix diretto dal premio Emmy Susanne Bier con protagonisti Sandra Bullock e Trevante Rhodes ha fatto il suo debutto su Netflix a dicembre 2018 ed è esploso toccando quota 45 milioni di utenze in soli 7 giorni, allora un record per la compagnia.

Non ha invece un bel ricordo collegato al film il compositore Trent Reznor, che ha raccontato sulla sua esperienza in questi termini:

Quando ci siamo immersi nella lavorazione abbiamo avuto la sensazione che alcune persone non si stessero impegnando abbastanza, con un montatore che aveva davvero cattivo gusto, cosa che per noi è stata di grande ostacolo. La ciliegina sulla torta di me*da è stata il fatto che fossimo in tour quando hanno lavorato al missaggio. La musica era così bassa che non si sentiva nulla. Pensammo: “che spreco di tempo, caz*o” e poi: “non lo guarderà nessuno” e naturalmente è stato il film più visto su Netflix.