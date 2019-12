La Universal ha deciso ufficialmente di mettere da partenella sua corsa agli Oscar 2020: la major lo ha infatti rimosso dalla pagina For Your Consideration nella quale elenca i film su cui punta per le ambite statuette (film come Us – Noi, 1917, Queen & Slim, Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, Il Piccolo Yeti e Pets 2) e include una guida sulle categorie nelle quali le farà concorrere, insieme a un elenco di proiezioni speciali in varie città per i membri dell’Academy. Secondo quanto segnala Variety , il film è stato anche rimosso dalla piattaforma streaming dell’Academy che contiene gli screener.

La notizia non stupisce: qualche settimana fa Beautiful Ghosts, la canzone originale di Taylor Swift e Andrew Lloyd Weeber per il film, ha ottenuto una nomination al Golden Globe (l’unica ricevuta da Cats) ma è stata successivamente esclusa dalla shortlist dei brani che concorreranno all’Oscar come miglior canzone originale.

Costato 100 milioni di dollari, il film ha incassato finora 15.3 milioni di dollari in sei giorni. Qualche giorno fa uno dei protagonisti, James Corden, aveva dichiarato in un’intervista a BBC Radio 2 (riportata dall’Independent):

Non ho ancora visto il film, ma ho sentito che è terribile. Prima o poi lo vedrò, immagino.

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia arriverà il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

