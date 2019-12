Santo Stefano decisamente ricco al box-office italiano, con incassi in crescita rispetto alla stessa festività del 2018: balza in testa nientemeno che, che raccoglie quasi 1.9 milioni di euro portandosi quindi a un totale di 6.5 milioni di euro. Al secondo posto scende, con un distacco di poco più di centomila euro: 1.7 milioni di euro per la commedia di Ficarra & Picone, che sale così a 9.6 milioni di euro e aumenta il vantaggio come migliore incasso italiano del 2019. Al terzo posto Jumanji: The Next Level incassa 1.6 milioni di euro, con la miglior media della classifica e un totale di 2.7 milioni di euro in due giorni.

Al quarto posto, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker incassa 1.1 milioni di euro, salendo a 8.3 milioni di euro: due anni fa Gli Ultimi Jedi incassava 1.3 milioni a Santo Stefano. Quinto posto per La Dea Fortuna: il film di Ozpetek incassa 760mila euro e si porta a 2.9 milioni di euro complessivi.

All’ottavo posto troviamo l’altra nuova uscita di Natale, Spie sotto copertura, con 171mila euro e un totale di 235mila euro in due giorni.

