I protagonisti di Star Wars: L’ascesa di Skywalker credono che la saga abbia bisogno di una pausa dopo l’ultimo film arrivato pochi giorni fa nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Yahoo Entertainment ha infatti chiesto a tre dei protagonisti – Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac – un parere sul futuro della saga.

“Quello in cui confido è una pausa” ha ammesso l’interprete di Rey. “Se n’è già parlato, ma credo che sia giusto dare a L’ascesa di Skywalker il suo spazio e poi prendere un po’ di respiro per capire come procedere“.

Boyega ha concordato con la collega e ha poi aggiunto:

Visto che oggi ci sono diverse possibilità per la fruizione dei contenuti, credo sia davvero importante che il film più colossale di tutti i tempi prenda posto nel suo universo cinematografico. Perché è così che amiamo Star Wars.

Il volto di Poe Dameron ha invece parlato della necessità di maggiore coerenza:

Vorrei che rallentassero un po’. Servirebbe per rendere speciale il prossimo e per non farlo sembrare un prodotto in serie ma una storia unica e speciale con qualcosa da raccontare. Vorrei che si prendessero il tempo necessario per trovare le persone giuste a cui affidare i prossimi e svilupparli con una storia davvero chiara in mente.

Il prossimo film di Guerre Stellari sarà al cinema nel 2022: un annuncio del regista dovrebbe arrivare a gennaio.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

