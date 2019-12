Nel corso di un’intervista condotta da Simon Mayo per BBC Radio, J.J. Abrams ha ammesso di aver avuto un po’ più di fretta per lavorare a Star Wars: L’ascesa di Skywalker, rispetto a Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza.

Come raccontato dal regista:

Poi è arrivato Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, di cui sono un grande fan. Quando ha realizzato il suo film non mi avevano ancora proposto di dirigere Episodio IX, perciò mi sentivo parte del pubblico e l’ho adorato. Poi mi è arrivata una telefonata da parte di Kathy Kennedy per chiedermi: “Ti va di tornare per Episodio IX?”.

Accettato il lavoro, Abrams e la Lucasfilm hanno “continuato semplicemente a discutere di ciò di cui avevamo già parlato io Larry”:

Ricordiamo che la scorsa estate la montatrice Maryann Brandon aveva parlato del nuovo approccio al montaggio di J.J. Abrams proprio alla luce del minor tempo a disposizione:

Per Il risveglio della Forza cominciammo le riprese a maggio per poi finire a ottobre con un’uscita prevista per il Natale dell’anno seguente. Per questo abbiamo iniziato ad agosto e non abbiamo terminato prima di febbraio, quindi abbiamo avuto quattro mesi in meno per quello che è un film colossale. Ecco perché ho convinto J.J. a farmi cominciare il montaggio direttamente sul set; lui all’inizio era restio – “No, non lo facciamo mai” – ma poi sono riuscita a convincerlo.