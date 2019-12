Dopo aver dominato il Natale,si prepara a conquistare anche il secondo weekend al box-office americano: venerdì il blockbuster ha raccolto 26.2 milioni di dollari, spostando le attuali proiezioni intorno ai 75 milioni di dollari nei tre giorni. Se così fosse, domenica sera dovrebbe superare, che nel secondo weekend aveva incassato 71.6 milioni di dollari. Complessivamente,ha raccolto 316 milioni di dollari in otto giorni.

Al secondo posto ieri Jumanji: The Next Level ha incassato 11.7 milioni di dollari, salendo a quasi 152 milioni in due settimane (nel weekend dovrebbe raccogliere più di 30 milioni). Terzo posto per Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, con 6 milioni di dollari e un totale di ben 410.8 milioni di dollari.

Ottimo quarto posto per Piccole Donne, con 5.7 milioni di dollari: il film di Greta Gerwig dovrebbe incassare oltre 18 milioni di dollari tra venerdì e domenica (quasi 30 milioni in cinque giorni), in linea con le più rosee aspettative.

Al quinto posto troviamo Spie Sotto Copertura, con 4.6 milioni di dollari venerdì e un totale finora di 13.5 milioni di dollari.

Si piazza al sesto posto, infine, Uncut Gems con 3.2 milioni di dollari e un totale di 13.7 milioni di dollari.

