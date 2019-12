L’ho visto al London Film Festival. Era al cinema Odeon Leicester Square, che è stato da poco ristrutturato. Hanno queste poltroncine molto comode, sostanzialmente sono delle chaise longue. Mia moglie si è addormentata.

[…] Capisco perché al pubblico stia piacendo. Siamo tornati nel mondo di Martin. È ciò che sa fare benissimo. Il ringiovanimento digitale funziona sorprendentemente bene, ma penso servisse un coreografo per far camminare gli attori come se fossero stati giovani. Il volto è più giovane, ma il corpo si muove ancora come si muoverebbe un anziano. Spendi tutti quei soldi, ma se non fai funzionare anche i movimenti… serviva un po’ più di vivacità.

[…] Ho apprezzato tutto il film tranne gli ultimi trenta minuti, onestamente. Quelli con il prete e la figlia. Ma per favore! Non ci servono quelle scene. Dopo la morte di Hoffa, ho pensato: grande, abbiamo finito. Il lato spirituale di Marty mi interessa meno del suo lato umano.