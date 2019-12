Si chiude il 2019, tempo di classifiche:ha diffuso quella dei dieci film più popolari dell’anno sulla piattaforma, e a guidare la top-ten c’è 6 Underground di Michael Bay.

Non sono stati dichiarati i parametri utilizzati dal gigante dello streaming per stilare questo elenco, se non che per i film usciti a dicembre sono state incorporate le previsioni di visione (che nel caso di 6 Underground hanno una componente prevalente, visto che è stato lanciato solo pochi giorni fa). Da notare il fatto che la maggior parte delle pellicole segnalate sono originali Netflix, e tra essi rientra anche Lo Spietato, film italiano diretto da Renato de Maria.

Questa la top-ten:

6 Underground

The Irishman

Murder Mystery

The Perfect Date

Triple Frontier

Non è romantico?

Lo Spietato

Tall Girl

El Camino: il film di Breaking Bad

Jumanji: Benvenuti nella Giungla

Quanti di questi film avete visto? Ditecelo nei commenti o sul forum!