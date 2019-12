In occasione della sua partecipazione come ospite alla New York Film Academy , Kevin Feige ha parlato di uno dei prossimi progetti dei Marvel Studios, ovvero, da tempo descritto come il primo progetto a tinte horror degli studios.

Il presidente ha voluto chiare che il film non sarà un vero e proprio horror, ma avrà scene spaventose sulla scia di quanto fatto da Spielberg con I predatori dell’arca perduta e altri film da lui prodotti come Gremlins e Poltergeis:

Multiverso della pazzia è il miglior titolo che ci siamo inventati, cosa che trovo davvero stimolante. Non lo definirei un film horror, ma sarà un grosso film dell’UCM con sequenze spaventose.

Ha poi parlato del debutto di personaggi inattesi non solo nel prossimo film ma anche negli altri film in sviluppo: i Marvel Studios continueranno a portare avanti storie in solitaria ma approfittando per includere altri personaggi dell’UCM:

Nel prossimo Doctor Strange, ad esempio, ci saranno nuovi personaggi Marvel che faranno il loro debutto in quel film e che non vi aspettate; abbiamo trovato un modo intrigante per riuscirci perché intendiamo girare un film molto particolare e c’è un personaggio che abbiamo sempre voluto sfruttare che sarà perfettamente calzante alla storia.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego sarà nei cinema il 7 maggio 2021.

Diretto ancora una volta da Scott Derrickson, il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe e sarà il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo cinematografico Marvel“, ha promesso il regista, che ha una certa esperienza nel campo horror.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision, ora in fase di riprese.

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Feige su Doctor Strange 2 e la sua componente horror? Ditecelo nei commenti!

Fonte