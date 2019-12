Come mai il ruolo di(Rose) è stato ridotto in? Qualche giorno fa lo sceneggiatorespiegava in un’intervista su AwardsDaily che Rose avrebbe dovuto avere un ruolo più ampio nel film, ma i problemi nella resa del personaggio di Leia (creato in post-produzione attraverso riprese denon utilizzate) hanno costretto J.J. Abrams a tagliare diverse scene che la includevano.

Queste erano state le sue parole:

Prima di tutto, J.J. e io adoriamo Kelly Marie Tran. Ma uno dei motivi per cui Rose ha meno scene di quelle che avevamo previsto è dovuto alla difficoltà di utilizzare le scene di Carrie Fisher nel modo in cui volevamo. Non potevamo lasciare Leia da sola alla base senza che qualcuno dei protagonisti che amiamo la affiancasse, per questo abbiamo deciso che Leia e Rose avrebbero lavorato insieme. Ma alcune delle scene che avevamo scritto tra Rose e Leia non avevano una resa abbastanza fotorealistica, secondo gli standard che ci eravamo prefissati. E così quelle scene sono state tagliate. L’ultima cosa che volevamo fare era mettere da parte Rose!

Adesso lo sceneggiatore ha mandato una dichiarazione a Vulture per “correggere” le sue dichiarazioni senza far ricadere la colpa sugli effetti visivi:

Ho sbagliato nelle mie dichiarazioni iniziali a lasciar intendere che le scene tagliate tra Rose e Leia fossero colpa della nostra squadra di effetti visivi e dei maghi della ILM. In quell’intervista mi riferivo a scene specifiche in cui lo stato emotivo di Leia di Episodio VII non si addiceva all’atmosfera delle scene che avevamo scritto per Episodio IX, perciò si è trattato di tagli fatti prima di un qualunque intervento digitale. Se avessimo deciso di usare la scena, la ILM l’avrebbe resa perfetta, come sempre fa. La ILM ha fatto davvero miracoli in tutto il corso della lavorazione di Episodio IX: sono stupito per il loro lavoro.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

