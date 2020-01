Uno degli oggetti di maggior importanza presenti inè senza dubbio il “pugnale Sith” che i protagonisti utilizzano per ritrovare il “puntatore Sith” che indica dove nasconde l’Imperatore Palpatine.

Sull’artefatto è presente un’iscrizione in lingua Sith. Ma cosa riporta esattamente? La reporter Donna Dickens di Fandom ha cercato di decodificare il linguaggio utilizzando varie fonti, dal merchandise venduto a Galaxy’s Edge, al libro Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary passando per varie iscrizioni apparse nelle serie animate di Star Wars e altro materiale promozionale del franchise. Così ha potuto riconoscere alcune parole, ovvero:

Isaiwinorra Hoyaruts Isharii Exegol Eternal One

Escluse le ultime tre, le altre (Isaiwinorra, Hoyaruts, Isharii) rimangono ancora avvolte nel mistero. Tra le ipotesi tirate in ballo riguardo al loro effettivo significato ci sono nomi di possibili pianeti o regioni associate ai Sith ma anche parole di un canto sacro.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

