Abbiamo già parlato dell’apparizione di, il boss dei Marvel Studios, a un talk della New York Film Academy

Nel corso del suo speech, l’executive ha toccato un tema sempre molto caldo come quello delle discussioni online collegate al mondo dell’intrattenimento, un ambito che, nonostante abbia a che fare con dei film di fiction riesce a raggiungere livelli di acredine paragonabili a quelli tipici delle discussioni politiche.

Queste le parole di Kevin Feige a riguardo:

Si raccontavano queste storie sulle riprese aggiuntive nei giorni in cui ho mosso i miei primi passi nell’industria presso l’edificio qua dietro, stavamo vivendo letteralmente l’alba di internet e del film blogging, di siti come Ain’t It Cool News e la gente parlava, oggi invece internet è una buca infernale, all’epoca c’era questo stupore da “Wow, ma quindi le persone hanno delle opinioni sui film” e ricordo che non amarono praticamente nulla del primo X-Men anche perché c’era questa specie di mantra tipo “Ah, beh, è un film della Marvel quindi si sa già che sarà pessimo”.