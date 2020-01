Dall’anteprima dell’ USA Today dedicata alle pellicole più attese del primo semestre del 2020, arriva una nuova foto di, il film in solitaria dedicato a Natasha Romanoff, con protagonistenei panni die Florence Pugh in quelli di Yelena Belova.

Nella foto i due personaggi appaiono in moto tra le strade di Budapest, una sequenza che abbiamo già visto nel primo trailer del film.

Scarlett Johansson qualche settimana fa si è così espressa circa le e sue ambizioni in riferimento al film:

Non volevo che fosse una storia di origini. Non volevo che fosse una storia di spionaggio o che in generale fosse superficiale. Volevo farlo a patto che si addicesse allo sviluppo del personaggio. Ho trascorso tantissimo tempo a mostrare pian piano tutte le sue sfaccettature, perciò a meno che non avessimo in mano qualcosa di profondo, non ci sarebbe stato motivo di farlo. Anche perché il lavoro che ho fatto con Endgame mi ha effettivamente fatto sentire realizzata, sarei stata felice di chiudere in quel modo. Perciò doveva esserci un motivo pratico che non fosse il mungere la stessa vacca.