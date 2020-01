, che presto vedremo in, ha cominciato ad allenarsi in vista delle riprese della pellicola, come dimostra l’ultimo post dell’attore su Instagram.

Qualche settimana fa l’attore aveva parlato del film con Keanu Reeves senza sbilanciarsi troppo:

Come noto, Matrix 4 approderà nelle sale il 21 maggio 2021, data scelta anche per la release nelle sale di John Wick: Capitolo 4. Sarà un weekend “colmo” di Keanu Reeves nelle sale del mondo, tanto che molti fan, vista questa coincidenza, hanno iniziato a chiedere a gran voce online di istituire per il 21 maggio il “Keanu Reeves Day“.

Nel cast di The Matrix 4 vi saranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith insieme ai nuovi ingressi Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) e verrà da lei diretto.

John Toll si occuperà della fotografia, le riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2020 a Chicago, in Illinois, con il titolo di produzione Project Ice Cream. Nei prossimi mesi, quindi, verrà completata la pre-produzione e annunciato il cast completo.

Ricordiamo che il primo film ha compiuto 20 anni proprio quest’anno. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali).

A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!