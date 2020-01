Mentre a Londra iniziano le riprese didi Matt Reeves, Zoe Kravitz ieri sera ha calcato il red carpet dei Golden Globe 2020 con un nuovo look che ha incuriosito i fan della saga.

L’attrice, infatti, presto si recherà in Gran Bretagna per unirsi al cast del film nei panni di Selina Kyle / Catwoman, e c’è chi ha riconosciuto nel suo taglio di capelli quello di una popolare versione dell’antieroina, quella disegnata da Darwyn Cooke (prematuramente scomparso nel 2016). Potete vedere il confronto qui sotto:

selina kyle was never meant to be played by anyone but zoë kravitz https://t.co/qW40GTSYxX — आन्या (@wlwaynes) January 6, 2020

Zoe Kravitz at the 77th Golden Globe Awards' red carpet – January 5th, 2020 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Yz7Ps8GrfG — Red Carpets (@redcarpetspic) January 6, 2020

L’attrice aveva tagliato i capelli a fine novembre, come testimoniato su Instagram:

Ricordiamo che Matt Reeves ha già confermato che non prenderà spunto da un fumetto in particolare per il suo film, anche se possiamo immaginare che a livello iconografico non mancheranno le ispirazioni.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson, mentre su Colin Farrell, che dovrebbe interpretare Pinguino, si attende conferma.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

