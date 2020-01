È ovviamente Tolo Tolo a dominare la classifica italiana degli incassi del primo weekend del 2020: il film di Checco Zalone incassa 21.1 milioni di euro tra giovedì e domenica, salendo a un totale vicinissimo ai 30 milioni in cinque giorni. È già diventato il maggiore incasso italiano dal 2016, quandoincassava ben 65.3 milioni di euro. E proprio Quo Vado? rappresenta l’unico reale confronto da fare, anche se per il momento non è ancora possibile affiancare con precisione gli incassi delle due pellicole: bisognerà aspettare domani, includendo i risultati dell’Epifania. Nei primi cinque giorni, comunque, la commedia aveva raccolto 31 milioni di euro.

Al secondo posto Jumanji: The Next Level incassa 2 milioni di euro, salendo a 9.8 milioni complessivi: gli incassi del predecessore stanno per essere superati. Al terzo posto Pinocchio incassa 1.7 milioni di euro, salendo a ben 13 milioni complessivi. Sale al quarto posto La Dea Fortuna, che incassa 1 milione di euro e arriva così a 6.5 milioni complessivi. Chiude la top-five Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, con 953mila euro e un totale di 12.4 milioni di euro.

Al sesto posto Il Primo Natale incassa 926mila euro, portandosi a 14.6 milioni complessivi, mentre 18 Regali apre con 801mila euro in quattro giorni. Ottavo posto per Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, con 415mila euro e un totale di 18.6 milioni di euro, mentre Sorry we missed you apre al nono posto con 427mila euro. Chiude la top-ten Playmobil the Movie, con 263mila euro e un totale in sei giorni di quasi 400mila euro.

