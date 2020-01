Sono state annunciate le nomination dell’edizione 2020 degli Orange British Academy Film Awards, ovvero i BAFTA , i premi assegnati dai 6700 membri della British Adacemy of Film and Television Arts e che riconoscono i meriti dell’industria cinematografica inglese (che come sempre includono anche produzioni americane). Anche quest’anno, come per i Golden Globe, essendo aperte ancora per qualche ora le votazioni per gli Oscar queste nomination potrebbero influenzare in qualche modo l’Academy.

A dominare le candidature Joker, presente in ben 11 categorie: ancora una volta, quindi, il Festival di Venezia ha una presenza importantissima. Il film di Todd Phillips, vincitore di due Golden Globe solo ieri, è seguito da The Irishman e C’era una volta a… Hollywood con 10 nomination, 1917 con nove, Jojo Rabbit con sei, Piccole Donne, Storia di un Matrimonio – Marriage Story e I Due Papi con cinque, Rocketman, For Sama e Parasite con quattro e Bombshell, Judy, Le Mans ’66 e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker con tre. Un anno fa Roma vinse il BAFTA (Green Book ottenne poi l’Oscar).

Kathleen Kennedy riceverà il premio alla carriera BAFTA Fellowship, la cerimonia di premiazione si terrà il 2 febbraio a Londra (due giorni prima della consegna degli ultimi voti per gli Oscar). Potete leggere tutte le nomination qui sotto (da notare la doppia candidatura di Margot Robbie per Bombshell e C’era una volta a Hollywood):