Il regista e la stessa sceneggiatura hanno già smentito la cosa, ma ancheè stata chiamata a esporsi sul destino di Sophie in

“Mi è sempre apparso chiaro che non fosse stata uccisa. Arthur si stava vendicando delle persone che gli avevano fatto un torto, e non era il mio caso” ha commentato l’attrice in un’intervista con l’Hollywood Reporter, prima di aggiungere:

Quando arriva nel mio appartamento capisce la situazione e sa che sono spaventata in quel momento. Io reagisco sempre preoccupandomi per lui: “Chiamo tua madre? Hai bisogno di aiuto?”. Non ho mai avuto la sensazione che fosse morta al contrario di molte altre persone, perciò immagino che stia a ognuno interpretare quella scena.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

