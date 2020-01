Indi JJ Abrams ci viene mostrato un sorprendente flashback in cui possiamo vedere i giovani Luke e Leia intenti ad allenarsi.

Il co-sceneggiatore della pellicola, Chris Terrio, ha avuto modo di parlare della lavorazione di questa scena.

Abbiamo avuto accesso ai giornalieri della Trilogia Classica e, nel flashback con Luke e Leia, quell’immagine di Carrie arriva da Il Ritorno dello Jedi. Ci è stato garantito l’accesso a tutto quello che si trova nell’archivio, cosa che si è rivelata essere estremamente utile. Per cui sì, la Trilogia Classica è stato uno strumento che abbiamo impiegato nei flashback e anche per la parte audio. Detto questo, Leia in questa nuova Trilogia è una persona differente nella Nuova Trilogia e non mi pare che abbiamo usato dell’audio di repertorio per lei. La sua voce è cambiata e, chiaramente, era più vecchia, saggia è le sfumature stesse della recitazione diverse. Non sono sicuro circa questo aspetto dell’audio, ma abbiamo cercato di restare il più possibile fedeli alle intenzioni recitative di Carrie.