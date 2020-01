Già nella lunga intervista rilasciata qualche giorno fa sull’Hollywood Reporter , il co-sceneggiatore diChris Terrio aveva avuto modo di dire che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe davvero gradito dividere il film in due capitolo:

Nel mentre, in un’altra chiacchierata fatta con IndieWire, sempre Terrio aveva circostanziato ancor più le sue idee in tal senso.

Probabilmente avremmo potuto scrivere un intero altro film che poteva porsi come “semplice” antefatto a Kylo Ren che trovava i vari indicatori, una specie di Enrico Quinto con Kylo Ren. Dove era ormai diventato Re e doveva, in un certo qual modo, guadagnarsi il trono. Come si sarebbe comportato come Leader Supremo? All’inizio del film è alla ricerca di ogni possibile minaccia al suo potere, con l’obbiettivo di distruggere ogni bastone fra le ruote. È alla ricerca di questo mondo leggendario che potrebbe essere la fonte della voce, ma in maniera abbastanza letterale la galassia sente la trasmissione di una voce, quella di Palpatine, e nella prima scena del film scopriamo che è quello che Kylo ha sentito per tutto il tempo. Se riguardate le scene dell’Episodio VII in cui Kylo Ren mostra questa specie di feticismo verso la maschera di Darth Vader ti ritrovi a leggere il tutto il maniera diversa sapendo che le varie voci che sentiva Kylo Ren appartenevano a Palpatine.