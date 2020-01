Tolo Tolo domina anche gli incassi dell’Epifania, che chiudono ufficialmente le festività natalizie al box-office italiano. Il film di Checco Zalone incassa altri 3.9 milioni di euro, salendo così a 34 milioni di euro in sei giorni. Con i risultati del 6 gennaio è finalmente possibile fare un confronto corretto con, che era uscito a Capodanno 2016 ma in giornate differenti e all’Epifania aveva incassato 5.9 milioni di euro, salendo a 37.7 milioni di euro. Tolo Tolo, quindi, è sotto Quo Vado? di 3.7 milioni di euro e quasi certamente chiuderà la sua corsa con un risultato inferiore al suo predecessore (che arrivò a 65 milioni di euro). Rimane il fatto che in meno di una settimana è già uno dei maggiori incassi degli ultimi quattro anni.

Seconda posizione per Jumanji: The Next Level, con 460mila euro e un totale di 10.3 milioni di euro, superando i 10.2 milioni finali di Jumanji: Benvenuti nella Giungla. Terza posizione per Pinocchio, che incassa 417mila euro e sale a 13.8 milioni di euro. Tiene molto bene 18 Regali, con 255mila euro e un totale di un milione di euro. Al quinto posto La Dea Fortuna incassa altri 255mila euro e sale a 6.8 milioni di euro.

Sesta posizione per Il Primo Natale, che incassa 233mila euro e sale a 14.9 milioni di euro. Al settimo posto Star Wars: L’Ascesa di Skywalker incassa 189mila euro e sale a 12.5 milioni di euro: a questo punto è chiaro che chiuderà nettamente sotto i 15.1 milioni di euro di Gli Ultimi Jedi.

All’ottavo posto Sorry we missed you incassa 126mila euro e sale a 557mila euro, al nono Frozen 2: Il Segreto di Arendelle incassa 119mila euro e sale a 18.7 milioni di euro mentre chiude la top-ten Playmobil – The Movie con 71mila euro e sale a 469mila euro complessivi.

