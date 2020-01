Stephen Dorff ha parlato con Entertainment Tonight del nuovo film Marvel dedicato acon Mahershala Ali.

Dorff, che nel film originale interpretava Deacon Frost, ha ammesso che era ora che il progetto entrasse in lavorazione:

L’ho incontrato dopo l’annuncio al Comic-Con 2019 e sono felice per lui. Credo farà un lavoro strepitoso con Blade e con il rilancio del franchise. Avrebbe dovuto essere fatto un bel po’ di tempo fa, ma credo sia un’ottima notizia per lui […]. Avere un attore fantastico come lui nella parte di Blade per la nuova generazione è grandioso.

L’attore ha poi parlato della possibilità di uno spin-off su Frost:

In passato si è parlato di un film su Deacon Frost, ne ho discusso con il regista del primo Blade, un genio, Stephen Norrington. Non siamo mai riusciti a farlo perché poi è arrivato Kevin Feige ed è stato impegnato a costruire questo nuovo universo che ha avuto un grandioso successo. All’epoca non erano interessati a un film Marvel cupo, ma magari dopo Joker inizierà a diventare qualcosa di allettante.

Blade, mezzo vampiro e mezzo umano, è stato creato nel 1973 da Marv Wolfman e Gene Colan. Snipes ha interpretato l’eroe in tre film tra la fine degli anni novanta e i primi duemila.

Non sappiamo nulla sul nuovo film di Blade, se non che farà parte della Fase 5 dell’UCM. Il film non ha ancora un regista, ma c’è qualcuno che si è già proposto per il compito. Si tratta di David Leitch, che ha parlato del suo desiderio durante la promozione di Fast & Furious: Hobbs & Shaw (ve ne abbiamo parlato qui).