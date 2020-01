Inle scene che hanno visto la partecipazione disono state realizzate con dei materiali scartati dal montaggio de Il Risveglio della Forza, la pellicola che ha rilanciato la saga di Guerre Stellari.

In una scena però, quella con il flashback dei giovani Luke e Leia, si è però reso necessario l’impiego di un corpo su cui poi applicare il viso di Carrie Fisher (preso da Il Ritorno dello Jedi, come vi abbiamo spiegato ieri). In un’intervista a Yahoo Entertainment il VFX supervisor della Lucasfilm Patrick Tubach ha spiegato che è stata Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher, a “interpretarla” in quello specifico momento.

È stata Billie a interpretare sua madre. È stato un momento intenso, che nessuno ha preso alla leggera: era davvero desiderosa di supplire alla mancanza di sua madre. Ed è stato davvero emozionante per tutti vederla lì. Una cosa grandiosa. Avere Billie nei panni della madre è stato grandioso perché c’erano davvero parecchie somiglianze su cui lavorare. La sfida vera è stata il sincronizzare le immagini di Leia e far sì che funzionassero nella scena.

Se ben ricordate, a metà dicembre, era uscito un B-roll del film in cui Billie Lourd era infatti vestita come Carrie Fisher nell’Episodio VI. Inizialmente tutti hanno pensato a una sorta di omaggio estetico del suo personaggio, ma, come abbiamo constatato poco fa, le cose sono andate in maniera diversa.

CORRELATI CON STAR WARS

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!