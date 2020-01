Nel corso della sua partecipazione ad una conferenza alla New York Film Academy di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi, Kevin Feige ha anche parlato di

Il presidente dei Marvel Studios ha svelato che il suo ex assistente Jonathan Schwartz sarà produttore del film ed è al momento in Australia in vista delle riprese che inizieranno tra “pochi mesi“.

Ha poi spiegato che “Shang-Chi sarà molto più di un film sul kung-fu, ma siamo felicissimi che ne avrà alcuni elementi“.

Intanto come catturato da un fan su Reddit, la star del film Simu Liu ha smentito con molta ironia sulle sue storie Instagram di aver già iniziato le riprese a Singapore.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Le riprese si terranno quest’anno in Australia assieme a quelle di Thor: Love and Thunder.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu interpreterà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Fonte