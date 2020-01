La scorsa estate, durante lo, l’evento esterno organizzato dalla Warner Bros. / New Line Cinema per presentare a margine del San Diego Comic-Con i titoli horror più attesi della stagione (ecco il nostro resoconto ), Andy Muschietti, presente col cast del suo IT: Capitolo Due, aveva avuto modo di esprimere un “desiderio”, ovviamente in via del tutto ipotetica: quello di dirigere un remake de L’Ululato.

Ebbene, a quanto pare, questo desiderio diventerà presto realtà. È stato lo stesso Andy Muschietti a rivelare, durante il panel col cast di Underwater che stava moderando (via The Hashtag Show), che avrà modo di occuparsi effettivamente di questo film che verrà poi proposto in streaming da Netflix.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli relativi alla cosa.

L’Ululato (The Howling) è il cult di Joe Dante datato 1981 uscito qualche mese prima di un’altra pellicola che aveva a che fare con i licantropi, ovvero Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis.

Il film del papà dei Gremlins, oltre a “battere” temporalmente quello di Landis, lo ha fatto anche in materia di effetti speciali. Nello specifico lo ha fatto nell’ambito del far vedere “in diretta” la trasformazione di una persona in lupo mannaro, resa possibile grazie al genio dell’effettistica Rob Bottin.

Questa la sinossi del film (via Amazon) che Andy Muschietti si appresta a rigirare:

Una coraggiosa giornalista televisiva Karen White diviene l’esca per la cattura di un serial Killer, che terrorizza la citta’ e che si scopre essere un licantropo. Quando l’uomo viene ucciso, Karen, sconvolta dall’esperienza e perseguitata da violenti incubi, si rivolge al Dottor Wagner, che le consiglia il riposo in una clinica. Ma sfortunatamente per Karen, e’ qui che i suoi incubi si trasformano in realta’. Insospettita da un terribile suono proveniente dai boschi vicino la clinica, Karen scopre che la clinica e’ in realta’ una colonia di lupi mannari. Ora solo una pallottola d’argento potra’ salvarla.

