Vent’anni fa, arrivai in Nuova Zelanda per iniziare le riprese del Signore degli Anelli. Mi univo al resto del cast che stava già girando da diversi mesi, era il 10 gennaio 2000. Durante quel periodo, tenni un diario, che oggi chiameremmo blog ma all’epoca quel termine non era così tanto in uso. Potrebbe farvi piacere leggere qualcosa a proposito di quell’epoca esaltante: http://mckellen.com/cinema/lotr/990820.htm

I tre film vennero girati in un’unica sessione di riprese in giro per la Nuova Zelanda (con più unità di ripresa in contemporanea) dall’11 ottobre 1999 al 22 dicembre 2000, successivamente si svolsero sessioni di riprese aggiuntive ogni anno dal 2001 al 2004. McKellen interpretava Gandalf il Grigio, e per unirsi al progetto dovette adattare altri impegni lavorativi come le riprese di X-Men di Bryan Singer, le cui riprese si sovrapponevano per due mesi a quelle del Signore degli Anelli. Per La Compagnia dell’Anello, lo ricordiamo, ottenne una nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista.

Nel diario tenuto dall’attore sul suo sito ufficiale sono presenti tantissime curiosità, nel primissimo post, datato agosto 1999, McKellen spiegava:

Se non sapessi che il regista di Creature del Cielo ha il controllo della situazione, con una visione molto precisa di quelle spettacolari, definite e bizzarre location, non sarei così entusiasta di lasciare la mia casa di Londra per un anno. Ma i disegni, gli script e la passione di Peter Jackson sono irresistibili. Se non fossi stato in grado di interpretare Gandalf (a causa degli impegni con X-Men), avrei comunque sperato di ottenere una parte più ridotta nella trilogia. Sono consapevole delle altissime aspettative dei fan di Tolkien – come lo sono io. Ma, pur non avendo mai immaginato che avrei interpretato uno stregone, mi sento preparatissimo. Ho appena lavorato con una strega, anche se una strega bianca, i cui incantesimi sono formidabili. La sua energia è incredibile. Probabilmente dovrò cercare di capire la natura dell’energia di Gandalf, cosa lo fa continuare ad andare avanti. Cosa ci fa andare avanti? Un grande progetto. Auguro buona fortuna a chi inizierà a girare Il Signore degli Anelli (senza di me) a ottobre.

