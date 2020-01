In un’intervista al WTF Podcast (via IndieWire ),è tornato a parlare disvelando che i piani iniziali del regista Alejandro G. Iñárritu erano quelli di realizzare il film attraverso un finto piano sequenza nello stile di

“Era impossible prevedere in che modo volesse girare Revenant” ha commentato l’attore. “Lo script era una cosa diversa, era una storia lineare di un uomo che sopravvive in mezzo alla natura selvaggia. Una splendida storia di vendetta. Quello che ha fatto da un punto di vista cinematografico con quel film mi sconvolge“.

Ha poi proseguito:

C’è stato un momento in cui voleva ripercorrere l’idea di una sequenza unica come fatto con Birdman, ma poi ci siamo resi conto che c’erano due personaggi che andavano in due direzioni opposte. […] “Girerò una sequenza unica per tutto il tempo” mi disse un giorno prima di rendersi conto che c’erano migliaia e migliaia di chilometri tra i due personaggi.

Quello che hanno fatto con quel film, in quelle condizioni, mi lascia a bocca aperta. È incredibile.