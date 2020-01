ha iniziato la promozione di, il nuovo film da lui prodotto insieme alla moglie Susan, e tuttavia in un’intervista una giornalista di Extra non si è trattenuta dal chiedergli di un possibile ritorno nei film Marvel di, il ruolo che lo ha definito per oltre un decennio.

L’attore ha confermato di aver sostanzialmente concluso il suo lavoro nei panni di Tony Stark, e tuttavia ha aggiunto che… “non si sa mai”. L’affermazione è sembrata più casuale che altro, non a caso la moglie lo ha interrotto sostenendo che quella frase verrà immediatamente intercettata e diventerà una notizia, cosa che sta prontamente accadendo:

Ci sono rumour, teorie dei fan… la gente vuole sapere se è possibile che Iron Man ritorni. RD Sì, beh, tutto può succedere… Mi sto proprio godendo… SD [interrompe] Oh mio dio, questo sì che sarebbe un titolo di giornale… Questo tuo “piccolo commento”… RD Per quanto mi riguarda, ho riconsegnato il distintivo e sono pronto a lasciarmi alle spalle questo personaggio. E penso anche che la Marvel ora stia iniziando un nuovo viaggio, provando cose nuove, e sono davvero entusiasta di vedere come andrà. È difficile progettare cose come questa. E poi in questo momento abbiamo un bel po’ di altre cose in mente.

Cosa ne pensate? Sperate ancora che Robert Downey Jr torni nei panni di Iron Man, prima o poi, o siete anche voi pronti a… lasciarlo andare?