Sul set Leia veniva interpretata da una controfigura, in modo che Daisy Ridley e Kelly Marie-Tran avesse qualcuno con cui recitare. Patrick Tubach ha aggiunto qualche dettaglio sulla difficoltà di creare un corpo digitale per Leia:

Non stiamo parlando di una controfigura sulla quale incollare il volto di Carrie. Forse il pubblico non se ne rende conto, ma per creare il corpo digitale di Leia abbiamo dovuto analizzare le scene di Episodio VII a un livello davvero profondo, arrivando a tracciare la sua posizione e postura esatta e poi applicandola alle nuove scene. Altrimenti non sarebbe sembrata lei. Dovevamo creare qualcosa di perfetto: non poteva essere leggermente più alta, o diversa in qualcos’altro. La Leia digitale doveva corrispondere in tutto e per tutto a quella originale. In molti casi sono i suoi movimenti, il suo modo di recitare. Nelle prime prove ci siamo resi conto subito che se non avessimo fatto tutto questo non avremmo realizzato qualcosa di credibile.