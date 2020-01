Qualche ora fa sono state annunciate le nomination della prossima edizione degli Oscar e, il cinecomic diinterpretato da, si è portato a casa ben 11 nomination

Nel corso del fine settimana, Joaquin Phoenix ha partecipato come ospite alla popolare trasmissione della CBS 60 Minutes durante la quale ha parlato insieme ad Anderson Cooper di svariate questioni, dal ricordo di suo fratello River a Joker appunto.

E discutendo della pellicola, l’attore ha avuto modo di definirla in una maniera singolare:

Il tema è stato riaffrontato perché, di recente, i genitori di una vittima del massacro di Aurora, Sandy e Lonnie Phillips, hanno deciso di scrivere una lettera aperta indirizzata a Todd Phillips e alla Warner Bros. a proposito di Joker.

La reazione dei genitori di Jessica, uccisa nel 2012 durante una proiezione di Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, è stata scatenata dalle recenti dichiarazioni del regista proprio circa le polemiche che hanno avvolto fin da subito la pellicola (trovate ulteriori dettagli in questo articolo).

