Nel nostro commento alle nomination agli Oscar 2020 abbiamo sottolineato come quest’anno non dovrebbero esserci particolari polemiche per i nominati, tuttavia ha fatto sollevare qualche sopracciglio l’assenza di Greta Gerwig (e di Lulu Wang) nella lista miglior regista. Principalmente perché così, ancora una volta, la corsa a miglior regista rimane totalmente al maschile, e non perché al Gerwig sia stata ignorata dall’Academy: è infatti inclusa nella candidatura a miglior sceneggiatura e miglior film (ha scritto e prodotto Piccole Donne).

A esprimere massimo sostegno nei suoi confronti, comunque, ci sono Saoirse Ronan e Florence Pugh, entrambe candidate all’Oscar. Intervistata da Deadline, la Ronan ha ammesso:

La cosa mi ha lasciata perplessa. Sono davvero felice del fatto che l’Academy abbia nominato Greta Gerwig sia per la sceneggiatura che per il miglior film, e secondo me se ti nominano per il miglior film è come se ti nominassero anche come miglior regista. Ma Greta, sin da quando ha iniziato a dirigere, ha fatto due film perfetti e spero che quando farà il suo prossimo film altrettanto perfetto otterrà il massimo dei riconoscimenti per tutto, perché penso sia uno dei registi più importanti del nostro tempo.

Florence Pugh è stata un po’ più brusca:

È un brutto colpo, soprattutto perché ha creato un film che riflette tantissimo la sua personalità, un film così unico che viene dal suo cuore, una storia che ha sempre desiderato raccontare. Penso che siano tutti un po’ arrabbiati, e giustamente. Non riesco a credere che sia successo ancora, ma non saprei come risolvere questa cosa. Non ho una risposta, se non il fatto che se ne stia parlando. Penso che la cosa più importante sia che Greta ha fatto un film sulle donne e il loro rapporto con i soldi e gli uomini in un mondo dominato dagli uomini. E questo sottolinea l’importanza del film e quanto queste tematiche siano attuali. È come una strana benedizione, per questo film, perché evidenzia la sua importanza. È importante che uomini e donne vadano a vederlo.

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

