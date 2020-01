ha parlato con l’ Hollywood Reporter del suo ultimo film,, e in tale occasione ha anche parlato di. L’attrice diera infatti in lizza per interpretare Rey prima che J.J. Abrams scegliesse di affidare il ruolo a Daisy Ridley.

“Oddio, ragazzi, sono durati sei mesi, caz*o” ha detto l’attrice dei provini. “Stavo facendo i provini per un altro personaggio in realtà, perciò ho trascorso sei mesi su quel personaggio. E poi, alla fine, J.J. mi disse: “Voglio inserirti nel film, ma voglio scriverti un personaggio”. E così creò Jess Pava. È stata un’esperienza davvero lunga. È dura perché oramai so come funziona: fai un provino, te ne dimentichi, non ci pensi troppo e non ti fai coinvolgere emotivamente. Dopo sei mesi, però, non puoi fare a meno di volerlo con tutte le tue forze. E poi adoro J.J., perciò alla fine di quei sei mesi ero distrutta“.

L’attrice ha poi confermato che il suo personaggio è vivo dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker:

Jess Pava è viva e vegeta e potete leggere tutte le sue avventure nei nuovi fumetti spin-off.

CORRELATI CON STAR WARS

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!