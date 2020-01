Nel corso della promozione di Jojo Rabbit ha svelato quando inizieranno esattamente le riprese di, quarta avventura cinematografica sul Dio del Tuono dei Marvel Studios interpretato da

“Ho appena finito di girare un film sullo sport [Next Goal Wins] con Michael Fassbender” ha detto il regista durante un’intervista recente. “Ad agosto girerò un altro film di Thor“.

Ricordiamo che alla fine dell’anno scorso il regista aveva parlato del progetto preannunciando che la pellicola sarebbe stata ancora più folle di Ragnarok:

Per il prossimo Thor che farò ci lanceremo di nuovo in altro film di avventura. La cosa che ho adorato della realizzazione di Ragnarok era proprio l’idea di condurre Thor lungo un bellissimo viaggio. Ci sono sempre cose nuove da fare e vedere, perciò con il prossimo raddoppieremo quanto già fatto e renderemo tutto più grosso, più coraggioso e più sgargiante. Nel film ci saranno un bel po’ di cose pazzesche.

Durante un’apparizioneal Tokyo Comic Con l’anno scorso, anche Chris Hemsworth aveva detto la sua sul progetto:

Visto dove abbiamo lasciato Thor alla fine di Endgame, c’è moltissimo spazio per muoversi e cambiare drasticamente rotta ancora una volta, ed è una cosa che trovo davvero entusiasmante. Inizieremo le riprese più o meno a metà dell’anno prossimo.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor. Accanto a loro ci sarebbe anche Christian Bale, entrato in trattative.

Le riprese del film dovrebbero tenersi ad agosto in Australia, che ospiterà anche quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

