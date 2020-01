Questa sera, alle ore 21.20, Italia 1 trasmetterà, il controverso film diche ha cominciato a incrinare i rapporti fra il filmmaker e la Warner Bros fino alla separazione fra le parti avvenuta durante la produzione di(dovuta, come noto, anche a una tragica disgrazia che ha colpito la famiglia del regista).

Su BadTaste abbiamo seguito con estrema attenzione lo sviluppo di questo kolossal cinefumettistico proponendovi anche una serie di interviste esclusive con il regista e il cast realizzate al junket londinese della pellicola.

Ve le riproponiamo più in basso, dopo la sinossi e le note di produzione di Batman v Superman.

Dal regista Zack Snyder arriva “Batman v Superman: Dawn of Justice”, con l’attore premio Oscar® Ben Affleck (“Argo”) nel ruolo di Batman/Bruce Wayne e Henry Cavill in quello di Superman/Clark Kent nel primo film per il grande schermo che vede la presenza contemporanea dei due personaggi.

Temendo le azioni incontrollate di un Supereroe semidio, il potente giustiziere di Gotham City affronta il più rispettato eroe dei nostri tempi di Metropolis, mentre il mondo si divide su quale tipo di eroe abbia veramente bisogno. E con Batman e Superman in lotta tra di loro, una nuova minaccia si staglia rapidamente all’orizzonte, ponendo la razza umana nel più grande pericolo mai affrontato prima.

Diretto da Zack Snyder, il film vede anche la presenza della candidata all’Oscar® Amy Adams (“American Hustle”) nei panni di Lois Lane, Jesse Eisenberg (“The Social Network”) in quelli d Lex Luthor, Diane Lane (“Unfaithful-L’amore infedele”) è Martha Kent e Laurence Fishburne (“Tina-What’s Love Got to Do with It”) nel ruolo di Perry White; gli attori premi Oscar® Jeremy Irons (“Il mistero Von Bulow”) nel ruolo di Alfred, Holly Hunter (“Lezioni di piano”) in quello della Senatrice Finch; oltre a Gal Gadot nel doppio ruolo di Wonder Woman/Diana Prince.

Snyder ha diretto il film da una sceneggiatura di Chris Terrio e David S. Goyer, ispirato ai personaggi della DC Comics, compreso Batman, creato da Bob Kane con Bill Finger e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è prodotto da Charles Roven e Deborah Snyder, con Wesley Coller, Geoff Johns e David S. Goyer come produttori esecutivi.

Il team creativo dietro la macchina da presa di Snyder comprende il direttore della fotografia Larry Fong (“300,” “Watchmen”) e lo scenografo Patrick Tatopoulos (“300: L’alba di un impero”), e dal suo team di “Man of Steel”, il montatore David Brenner, il costumista Michael Wilkinson, il supervisore agli effetti visivi John “DJ” DesJardin e il compositore premio Oscar® Hans Zimmer (“Il Re leone”) che ha lavorato in tandem con Junkie XL (“Mad Max: Fury Road”).

