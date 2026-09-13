“Forse è stato un errore”: Zack Snyder ripensa alla sua DC e svela perché non ha visto il Superman di Gunn

Pubblicazione: 13 settembre alle 08:45

Zack Snyder ha costruito una parte fondamentale della propria carriera intorno a Superman, Batman e Wonder Woman, ma c'è un film che ancora non è riuscito a vedere: proprio il Superman con cui James Gunn ha dato il via alla nuova era cinematografica della DC. E mentre continua a fare il tifo perché il nuovo universo abbia successo, il regista è tornato anche su una delle discussioni che hanno accompagnato per anni il suo lavoro: perché la Marvel sia riuscita a rendere i propri supereroi molto più redditizi di quanto abbia fatto la DC durante la sua gestione.

Intervistato da The Hollywood Reporter in occasione della presentazione di The Last Photograph al Toronto International Film Festival,ha ammesso di non aver ancora recuperato. Nessuna frecciata al regista che ha preso in mano le sorti dei DC Studios, però: Snyder ha immediatamente precisato di sostenereriesca a ottenere grandi risultati con il suo nuovo corso.

La spiegazione sul perché non abbia ancora visto il film è stata decisamente più semplice di quanto probabilmente sperassero coloro che da anni alimentano la contrapposizione tra SnyderVerse e nuovo DCU: il regista ha detto di non essere semplicemente ancora riuscito a trovare il momento per guardarlo. La questione diventa molto più interessante quando la conversazione si sposta sul passato. Snyder ha infatti diretto Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, trovandosi per alcuni anni al centro del tentativo di Warner Bros. di costruire un universo cinematografico capace di competere con quello della Marvel.

Superman, fonte: Warner Bros.

Sulla carta, osserva The Hollywood Reporter, Snyder partiva persino con un vantaggio apparentemente enorme, visto che Batman, Superman e Wonder Woman sono tra i supereroi più riconoscibili del pianeta, probabilmente superati in popolarità soltanto da Spider-Man. Eppure è stata la Marvel a trovare la formula capace di trasformare il proprio universo cinematografico in un fenomeno commerciale senza precedenti.

“Marvel è riuscita a trovare un modo per rendere quei personaggi molto commerciabili. È come una corsa sulle montagne russe: si sale, si scende, ci sono momenti tranquilli e poi si riparte. Io non ero interessato a fare quel tipo di cosa. Forse è stato un errore, ma non riuscivo a vedere quei personaggi in quel modo. Per me si trattava di arrivare al loro nucleo mitologico e iconico”. - Zack Snyder

Zack Snyder Goes Indie: No Green Screen, No Video Village and No Slow-Motion Shots (Exclusive) https://t.co/xymbbPWEr6 — The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2026

Secondoè riuscita soprattutto a capire come modellare i suoi personaggi in una forma estremamente commerciabile. Il regista paragona quel tipo di esperienza a una sorta di attrazione da parco divertimenti: salite, discese, momenti più tranquilli e nuove accelerazioni, fino a lasciare lo spettatore con la sensazione di aver partecipato a qualcosa di esaltante.

Ed è proprio qui che emerge la differenza con il modo in cui Snyder ha sempre immaginato i personaggi DC. Quel tipo di formula semplicemente non gli interessava. “Non avevo alcun interesse a fare quello”, ha spiegato il regista, ammettendo subito dopo che forse potrebbe persino essere stato un errore. Ma Snyder sostiene di non riuscire a pensare ai personaggi in quei termini: ciò che gli interessava era piuttosto raccontarne la mitologia e andare alla ricerca di quello che considera il loro nucleo più profondo e iconico.

È una filosofia che, in realtà, Snyder porta avanti da molto prima che il suo universo DC arrivasse alla conclusione. Già ai tempi di Batman v Superman spiegava di considerare questi supereroi come figure mitologiche della cultura contemporanea, personaggi da utilizzare per affrontare problemi moderni e da decostruire senza però perdere il loro valore simbolico. Quella visione ha prodotto alcuni dei film sui supereroi più discussi degli ultimi quindici anni, dove Man of Steel trasformava Superman in una figura quasi mitologica alle prese con le conseguenze della propria esistenza sulla Terra, mentre Batman v Superman portava quella stessa impostazione alle estreme conseguenze attraverso lo scontro tra Clark Kent e Bruce Wayne.

Justice League, fonte: Warner Bros.

Una scelta che, soprattutto perché arrivava proprio negli anni in cui ilstava dimostrando quanto potesse essere efficace una formula molto diversa, costruita su personaggi facilmente riconoscibili, umorismo, continuità e grandi appuntamenti corali.oggi sembra guardare a quella differenza senza cercare di riscrivere il passato. La parte forse più significativa delle sue nuove dichiarazioni è proprio l'ammissione che non seguire una strada più vicina a quella Marvel potrebbe essere stato un errore dal punto di vista commerciale, accompagnata però dalla consapevolezza che probabilmente non avrebbe comunque saputo realizzare quei film in maniera diversa.

Il confronto assume inevitabilmente un significato particolare oggi. Lo SnyderVerse è ormai terminato, mentre James Gunn e Peter Safran hanno ricostruito l'universo DC partendo da zero. Superman, interpretato da David Corenswet, ha rappresentato il primo grande banco di prova cinematografico di questa nuova fase, con Gunn che ha dichiarato apertamente di essersi ispirato anche alla dimensione più colorata e fantastica dei fumetti, da All-Star Superman a Superman for All Seasons.

Snyder, almeno per il momento, non può però partecipare al confronto tra le due versioni, visto che non ha ancora visto il Superman di Gunn e non sembra avere alcuna intenzione di trasformare la questione in una rivalità personale. Al contrario, continua a ribadire di volere il successo della DC anche senza essere più l'uomo incaricato di guidarla. In tutto questo, il suo cinema è andato quasi nella direzione opposta rispetto ai giganteschi blockbuster che lo hanno reso famoso. The Last Photograph, progetto inseguito per circa vent'anni, è stato realizzato indipendentemente, con una troupe ridotta e un approccio molto più essenziale: niente green screen, niente video village e persino niente slow motion, uno degli strumenti visivi più immediatamente associati al regista.