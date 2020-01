La cerimonia degli Academy Awards si avvicina: il 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles verranno consegnati gli Oscar (la cerimonia verrà trasmessa in Italia su Sky), e pochi giorni dopo l’annuncio delle nomination è venuto il momento di fare i pronostici.

Chi vincerà? Quante statuette conquisteranno Joker, The Irishman, C’era una volta a… Hollywood e 1917? E Piccole Donne, Parasite, Jojo Rabbit e Storia di un Matrimonio?

Nell’attesa della Notte delle Stelle, che come ogni anno noi di BadTaste.it seguiremo con un live blogging fino all’alba, oggi vi proponiamo gli Oscar Ballot personalizzati.

Una volta compilati i vostri pronostici potrete condividerli sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Nella pagina dei pronostici abbiamo anche inserito un file da stampare sul quale potete spuntare i film che avete visto, così da sapere quali recuperare entro il 9 febbraio.

Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar (guarda quelle del 2019) e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette (guarda la classifica del 2019). Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

Compilando i pronostici degli Oscar 2020 avrete anche la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornati, e non dimenticate di diventare nostri sottoscrittori per aiutarci a crescere e a continuare a realizzare iniziative come questa!

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

