Si è svolta ieri sera a Los Angeles l’edizione 2020 (la settantesima) degli ACE Eddie Awards, il premio del sindacato dei montatori che ovviamente rappresenta un forte indicatore per la relativa statuetta agli Oscar: 22 volte negli ultimi 29 anni il vincitore dell’ACE come miglior film drammatico ha ottenuto l’Oscar al montaggio, inclusol’anno scorso. Non solo: 17 volte negli ultimi 29 anni il vincitore dell’Eddie ha ottenuto anche l’Oscar come miglior film.

Quest’anno i riconoscimenti sono andati a Parasite (drammatico) e Jojo Rabbit (commedia). Si tratta di un’importante conferma per il film di Bong Joon-ho, nominato tra gli altri anche come miglior film e regia agli Oscar, così come per la pellicola di Taika Waititi. Non solo: è la prima volta che un film straniero vince l’Eddie, forse l’indicatore più importante dell’impatto di Parasite in questa stagione dei premi.

Toy Story 4 ha vinto invece miglior montaggio in un film d’animazione, mentre Lauren Schuler Donner ha ritirato il premio alla carriera.

Ecco i premi:

MIGLIOR MONTAGGIO (FILM DRAMMATICO)

Parasite

Jinmo Yang MIGLIOR MONTAGGIO (COMMEDIA)

Jojo Rabbit

Tom Eagles MIGLIOR MONTAGGIO (ANIMAZIONE)

Toy Story 4

Axel Geddes MIGLIOR MONTAGGIO (DOCUMENTARIO)

Apollo 11

Todd Douglas Miller MIGLIOR MONTAGGIO (DOCUMENTARIO NON USCITO AL CINEMA)

What’s My Name: Muhammad Ali

Jake Pushinsky MIGLIOR MONTAGGIO (COMMEDIA TV COMMERCIALE)

Better Things: “Easter”

Janet Weinberg MIGLIOR MONTAGGIO (COMMEDIA TV NON COMMERCIALE)

Fleabag: “Episode 2.1”

Gary Dollner MIGLIOR MONTAGGIO (SERIE DRAMMATICA TV COMMERCIALE)

Killing Eve: “Desperate Times”

Dan Crinnion MIGLIOR MONTAGGIO (SERIE DRAMMATICA TV NON COMMERCIALE)

Game of Thrones: “The Long Night”

Tim Porter MIGLIOR MONTAGGIO (MINISERIE O FILM TV)

Chernobyl: “Vichnaya Pamyat”

Jinx Godfrey & Simon Smith MIGLIOR MONTAGGIO (PROGRAMMA TV)

VICE Investigates: “Amazon on Fire”

Cameron Dennis, Kelly Kendrick, Joe Matoske, Ryo Ikegami ANNE V. COATES AWARD FOR STUDENT EDITING

Chase Johnson

California State University, Fullerton

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

