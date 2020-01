In un articolo dedicato al futuro di l’Hollywood Reporter segnala che la Casa di Topolino avrebbe incaricato, sceneggiatore del nuovo film con Will Smith e Martin Lawrence di prossima uscita, di scrivere la sceneggiatura de

La pellicola verrà prodotta da Jerry Bruckheimer, storico produttore della saga.

Sono diversi anni che si parla di Il Mistero dei Templari 3 e, nel 2018, il regista dei due film della saga spiegava perché la Disney aveva deciso di fermare lo sviluppo del terzo episodio:

Quando il primo film della saga venne realizzato tutti ottennero un ottimo compenso. Ora, il problema non è che queste persone vogliono essere strapagate per realizzare il terzo film. È la Disney, che ritiene di avere altri film in cantiere in grado di incassare molto di più. Penso che si sbaglino, nel senso: hanno ragione riguardo ai film che stanno facendo, fanno un ottimo lavoro realizzando pellicole di successo. Ma penso che Il Mistero dei Templari 3 sarebbe uno di questi film. Non si rendono conto di quanto internet voglia questo film.

Poi, a marzo dello scorso anno, lo stesso Presidente e CEO della Disney Bon Iger aveva affrontato la questione durante un meeting con gli azionisti. Il dirigente non si è fatto trovare impreparato quando gli è stata posta una domanda incentrata proprio su National Treasure 3 e ha spiegato che si tratta di un argomento di conversazione ricorrente in Disney e che Jerry Bruckheimer, è sempre intenzionato a produrlo. L’unico problema è che ancora non si è trovata la giusta maniera di farlo, motivo per cui non è mai stata data la “luce verde” al progetto.

Cosa ne dite? Vorreste vedere un nuovo film della saga de Il Mistero dei Templari? E vorreste rivedere Nicolas Cage nei panni del protagonista? Come sempre, dite la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!