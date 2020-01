In una recente intervista con Collider , il montatore diha parlato del coinvolgimento dinella realizzazione e nella post-produzione del film di Todd Phillips:

Groth ha lodato l’occhio attento di Cooper, sottolineando l’importanza del suo contributo:

Il montatore ha raccontato che anche Joaquin Phoenix partecipava alla fase di montaggio in maniera molto attiva:

Probabilmente è stato in sala montaggio più di chiunque altro attore con cui abbia mai lavorato. La cosa interessante della sua partecipazione è che cercava sempre di far replicare a quello che si vedeva sullo schermo le stesse sensazioni che provava lui sul set. […] È stato interessante avere un altro punto di vista, perciò grazie a Todd [Phillips] per averlo invitato.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.