Come vi anticipavamo ieri, l’arrivo di Me contro te – Il film al cinema ha cambiato le carte in tavola venerdì al box-office italiano: il film della Warner Bros con protagonisti i due youtuber (popolarissimi tra i bambini) domina infatti gli incassi battendodopo due settimane di dominio incontrastato.

La pellicola incassa la bellezza di 1.1 milioni di euro in un solo giorno: messo da parte Zalone, sono davvero pochi i film italiani che sono stati in grado in tempi recenti di raggiungere un risultato simile (per non parlare dei film degli “youtuber”, che finora sono sempre stati più o meno dei flop). Tenuto conto del fatto che probabilmente questi primissimi giorni di proiezione saranno i più affollati, il film stravincerà il weekend (tra l’altro la durata di soli 64 minuti permette un buon numero di spettacoli nelle 600 sale in cui è uscito).

Scende al secondo posto Tolo Tolo, con 308mila euro e un totale di 42.7 milioni di euro: la frenata su Quo Vado?, lo stiamo raccontando in questi giorni, è ormai evidentissima ma ciò non toglie che il film di Zalone è un vero fenomeno.

Al terzo posto Piccole Donne incassa 233mila euro e sale a 2.5 milioni di euro, mentre al quarto posto Hammamet incassa 228mila euro e sale 3.2 milioni di euro.

Richard Jewell chiude la top-five e incassa 153mila euro salendo a 234mila euro in due giorni. Sesto posto per Jojo Rabbit, che incassa 107mila euro e sale a 163mila euro in due giorni.

Fuori top-ten, all’undicesimo posto, The Lodge incassa 38mila euro per un totale di 62mila euro in due giorni.

