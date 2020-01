Pochi giorni dopo le nomination agli Oscar, si sono svolte ieri sera i PGA Awards, che hanno confermato il successo dinell’industria di Hollywood.

Composto da 8.200 membri, l’associazione Producers Guild of America utilizza un sistema di voto preferenziale molto simile a quello dell’Academy. I nominati al PGA corrispondono solitamente per tre quarti ai nominati agli Oscar (quest’anno invece parliamo del 100%), e 21 volte in circa 30 anni c’è stata coincidenza tra i due premi come miglior film. L’anno scorso Green Book fu premiato ai PGA, mentre due anni fa toccò a La Forma dell’Acqua: in entrambi i casi questo spianò la strada per la vittoria agli Oscar.

Prodotto e finanziato da Amblin Partners e New Republic, 1917 è distribuito da Universal e recentemente ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico.

“Grazie ille, Producers Guild. Questo film è stato ispirato da mio nonno,” ha commentato Mendes sul palco, “e la mia speranza era soprattutto rendere onore alla sua esperienza. E rendo onore al lavoro di ogni singolo membro della troupe e del cast.”

Sul fronte animazione è stato premiato Toy Story 4, mentre come documentario il premio è andato ad Apollo 11. Ted Sarandos di Netflix ha ricevuto il Milestone Award, mentre Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner della Plan B hanno ricevuto il David O. Selznick Achievement in Theatrical Motion Pictures, e infine Octavia Spencer è stata premiata con il Visionary Award.

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures 1917 (Universal) Producers: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures Toy Story 4 (Disney/Pixar) Producers: Mark Nielsen, Jonas Rivera Outstanding Producer of Documentary Motion Picture Apollo 11 (Neon) Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama Succession (Season 2; HBO) Producers: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Mark Mylod, Jane Tranter, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Georgia Pritchett, Will Tracy, Jonathan Glatzer, Dara Schnapper, Gabrielle Mahon Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy Fleabag (Season 2; Amazon) Producers: Phoebe Waller‐Bridge, Harry Bradbeer, Lydia Hampson, Harry Williams, Jack Williams, Joe Lewis, Sarah Hammond David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited Series Television Chernobyl (HBO) Producers: Craig Mazin, Carolyn Strauss, Jane Featherstone, Johan Renck, Chris Fry, Sanne Wohlenberg Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures Apollo: Missions to the Moon (National Geographic) Outstanding Producer of Non-Fiction Television Leaving Neverland (HBO) Producer: Dan Reed Outstanding Producer of Live Entertainment & Talk Television Last Week Tonight with John Oliver (Season 6; HBO) Outstanding Producer of Game & Competition Television RuPaul’s Drag Race (Season 11; VH1) Producers: Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Mandy Salangsang, RuPaul Charles, Steven Corfe, Bruce McCoy, Michele Mills, Jacqueline Wilson, Thairin Smothers, John Polly, Michelle Visage, Jen Passovoy Outstanding Sports Program What’s My Name: Muhammad Ali (HBO) Outstanding Children’s Program Sesame Street (Season 49; PBS) Outstanding Short-Form Program Comedians In Cars Getting Coffee (Season 11; Netflix) The PGA Innovation Award Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I HONORARY AWARDS Milestone Award Ted Sarandos Norman Lear Achievement Award in Television Marta Kauffman Visionary Award Octavia Spencer Stanley Kramer Award Bombshell David O. Selznick Award Plan B (Jeremy Kleiner, Dede Gardner, Brad Pitt) Charles FitzSimons Award Mari Jo Winkler

I principali premi della guild:

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

