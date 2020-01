continua a sorprendere, e dopo l’esordio da un milione di euro venerdì nella giornata di sabato ha continuato a dominare gli incassi raccogliendo la bellezza di due milioni di euro (per la precisione 1.955.000, che nei definitivi saranno appunto due). Complessivamente il film della Warner Bros. con protagonisti i due beniamini di YouTube amatissimi dai bambini ha superato i 3.1 milioni di euro in soli due giorni.

Podio tutto italiano: al secondo posto Tolo Tolo, che incassa altri 818mila euro e sale a 43.5 milioni di euro, mentre al terzo posto Hammamet incassa 586mila euro e sale a 3.8 milioni di euro complessivi.

Scende al quarto posto Piccole Donne, con 482mila euro e un totale di 3 milioni di euro, mentre chiude la top-five Richard Jewell, con 480mila euro e un totale di 716mila euro.

Al sesto posto Jojo Rabbit incassa 328mila euro e sale a quasi mezzo milione di euro in tre giorni, mentre al settimo posto Jumanji: The Next Level incassa 173mila euro e sale a 11.7 milioni complessivi. Ottavo posto per 18 Regali, che incassa 148mila euro e sale a 2.4 milioni di euro, mentre al nono posto La Dea Fortuna incassa 96mila euro e raggiunge i 7.7 milioni complessivi.

Chiude la top-ten City of Crime, con 91mila euro e 712mila euro complessivi.

