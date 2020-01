Oggicompie 74 anni.

E, a quanto pare, ha deciso di fare un regalo a tutti e tutte noi.

Per lo meno a chi è in possesso di un abbonamento attivo a Netflix, la popolare piattaforma di streaming.

È infatti da oggi disponibile il suo corto inedito risalente al 2016, What Did Jack Do?, interpretato dallo stesso David Lynch.

Che veste i panni di un detective.

Che interroga una scimmia.

Sospettata di omicidio.

Il corto era stato originariamente commissionato dalla Fondazione Cartier per l’arte contemporanea ed era stato presentato in Francia l’8 novembre del 2017. La premiere americana è stata poi ospitata nel 2018 al Festival of Distruption.

Se siete abbonati/e a Netflix, non dovete fare altro che accedere al servizio e cercare What Did Jack Do? per vedere questo corto di circa 17 minuti in cui David Lynch interroga una scimmia sospettata di aver commesso un efferato crimine.

Quanto al futuro del geniale autore, è da un po’ che si vocifera di una possibile quarta stagione di Twin Peaks. I sospetti sono stati corroborati da una foto che Kyle MacLachlan ha diffuso su Instagram in autunno, un post che ha gettato altra benzina sul fuoco. L’attore, che interpreta l’agente Dale Cooper nella serie, era ritratto in una foto che lo vedeva molto elegante, anche se il pensiero dell’attore era focalizzato su altro:

Amo quest’elegante giacca, eppure questa mattina sto pensando… a delle ciambelle.

Potete dire la vostra sul novo corto di David Lynch e su un’ipotetica quarta stagione di Twin Peaks nello spazio dei commenti qua sotto.