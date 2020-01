a trionfare alla 26esima edizione degli, i premi del potente sindacato degli attori che rappresentano un forte indicatore alla corsa agli Oscar (questo perché molti dei 120.000 membri della SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno parte dell’Academy): in particolare, il premio al miglior cast d’insieme corrisponde più o meno all’Oscar a miglior film, e spessimo i due vincitori coincidono.

Tuttavia negli ultimi due anni non è stato proprio così: due anni fa Tre Manifesti a Ebbing, Missouri ottenne il SAG Award al miglior cast d’insieme, anche se La Forma dell’Acqua vinse poi l’Oscar come miglior film, mentre un anno fa toccò a Black Panther e l’Oscar andò poi a Green Book.

Quest’anno si è fatta la storia: Parasite ha infatti ottenuto il premio come miglior cast d’insieme: è la prima volta che un film straniero a ottenere questo riconoscimento (e va sottolineato che tra le sue sei nomination all’Oscar nessuna è per le interpretazioni).

“Sebbene Parasite… si intitoli Parasite, penso che la storia parli di coesistenza, e di come si può vivere tutti insieme,” ha commentato l’attore Song Kang-Ho ritirando il premio. “Ricevere il riconoscimento del miglior cast d’insieme mi fa pensare che forse non abbiamo creato un film così brutto!” Lee Sun Gyun ha scherzato sul fatto che ora, Parasite è “il Parassita di Hollywood! Ma speriamo che con questa opportunità e il successo del nostro film varie industrie di tutto il mondo possano coesistere”.

Cosa può significare in termini di corsa all’Oscar? Non troppo: 1917, premiato dalla PGA, è ancora frontrunner anche perché come vi sottolineavamo negli ultimi anni la SAG si è discostata dalla direzione dell’Academy. Innegabile, però, che il premio a Parasite abbia reso le cose più frizzanti.

Per quanto riguarda i premi degli attori, tutto è andato come previsto: Joaquin Phoenix è il miglior attore (Joker), Renée Zellweger la migliore attrice (Judy), Laura Dern e Brad Pitt (Storia di un Matrimonio e C’era una volta a… Hollywood) i migliori non protagonisti.

Dimenticato dagli Oscar, Robert De Niro ha accettato il SAG Life Achievement Award, premio presentato da Leonardo DiCaprio.